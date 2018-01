La exesposa de James Rodríguez se cansó de los rumores. ¿Era cierto? Daniela Ospina reveló toda la verdad sobre su nuevo amor.

En los últimos días la empresaria volvió a ser tema de conversación por cuenta de los rumores de un romance entre ella y un pediatra.

Además, antes de eso, mucho se habló luego de que aparecieran fotos y videos de ella con otros hombres, entre esos Juan David Echeverry 'El Pollo'.

No obstante, la copa se rebozó cuando Carlos Giraldo, de La Kalle, dijo en el programa de BluRadio que Daniela Ospina estaba ahora con el pediatra, y que además se iba con él a España.

Estos comentarios colmaron la paciencia de Daniela, quien compartió una historia de Instagram con un mensaje contundente.

"No confíes en todo lo que ves, no creas en todo lo que escuchas, y no digas todo lo que sabes. Con mentiras también se vende, ¿los etiqueto?".

Lo más probable, es que la empresaria se refiera al equipo de La Kalle, que divulgó la información, y escribió un nombre que no se puede leer ya que sobrepuso el texto por encima.

No obstante, solo el tiempo dirá si Daniela Ospina realmente tiene un nuevo amor, o si solo se trató de un rumor.

