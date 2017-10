Así lucían Lina Tejeiro y Greeicy Rendón hace algunos años

🌟Rajiiiiiiii, raji de mi corazón, raji de mis rajis, Greei, la Yeli. 👯 HOY CELEBRAMOS TU VIDA 🎈🎊👏🏻 Celebramos tu día, tu vida, tu esencia, tu existencia. 🌟🎈💕 Raji que todos tus sueños se hagan realidad, que todas tus metas se cumplan, que llegues tan lejos como lo sueñas y mereces. Que el universo siga conspirando a tu favor, que tengas una vida llena de felicidad, momentos inolvidables, decreto para tu vida abundancia espiritual y personas reales ❤️ Gracias a la vida por tu amistad. FELIZ CUMPLEAÑOS RAJI!

A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on Oct 30, 2017 at 7:26am PDT