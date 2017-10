Jerónimo Cantillo tendrá otro papel protagónico como Aníbal, 'la sensación' Velásquez

#AnibalSensaciónVelasquez ya tiene protagonista; el joven actor de #Valledupar @jeronimocantillo será quien encarne al #ReyDeLaGuaracha en la próxima serie de ficción de nuestro canal regional. ¡Muy pronto conocerás más detalles de la producción! #Serie #Dramatizado #Ficción #AnibalVelasquez #JeronimoCantillo @el_pilon @elheraldoco @elinformador_sm @eluniversalctg @diariodelnorte @aldia_web

A post shared by Canal Telecaribe (@canaltelecaribe) on Oct 17, 2017 at 2:55pm PDT