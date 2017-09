Carolina Cruz se vio mejor que nunca para la portada de Don Juan

• • Y aunque la portada no fue mi favorita debo aceptar que hicimos un trabajo editorial maravilloso. GRACIAS equipo #Repost @revistadonjuan ・・・ La hermosa @carolinacruzosorio nos acompaña en la portada de nuestra edición de aniversario. Aquí su saludo para nuestros seguidores. #ChicasDJ #HombresDJ #RevistaDONJUAN #DONJUAN #Cover #AniversarioRevistaDONJUAN #CarolinaCruz #Instagirls #Sexygirls 🌼📸 @hernanpuentes @malejocangrejo @tatianazuluagal

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on Sep 29, 2017 at 5:57am PDT