Carolina Soto se desnuda para revista colombiana

La caleña Carolina Soto, quien hasta hace poco hizo parte del equipo de Noticias RCN, sorprendió a sus seguidores con unas sensuales imágenes que compartió en sus redes sociales en las que confirmaba que sería parte de la próxima edición de la revista Don Juan, en la que aparecerá ligera de ropa y acompañada únicamente por piñas, patillas y cocos.

A finales de mayo Carolina confirmó en su cuenta oficial de Instagram que le decía adiós al espacio informativo que la vio crecer durante ocho años. “Hace 8 años, un 15 de febrero, llegué al Canal RCN. Ese día iniciaba la realidad de un sueño que tuve en mi mente desde que inicié mi carrera profesional. De Cali a Bogotá llegué para ser periodista, aprendí que en este oficio se trabajan los 7 días de la semana y entendí que debía sacrificar muchas veces las fechas especiales y los días en familia. Sin embargo, me aventuré y trabajé incansablemente”, explicó la también empresaria en aquella oportunidad.

“Hoy me despido de una empresa que me dio la oportunidad de crecer como profesional, como empresaria y como persona. La vida es de momentos y yo decidí que este finalizara. Gracias a quienes me acompañaron en cada emisión, a quienes entendieron mis nervios y a quieres me dieron cariño”, añadió en aquel entonces.

Actualmente, Soto se dedica a su empresa de zapatos y a su pequeño hijo Valentino, fruto de su matrimonio con Germán González. Asimismo, Carolina hará parte próximamente de Los Originales de La F.M.

