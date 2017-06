Tras el nacimiento de Matías, Carolina Cruz habla de su matrimonio con Lincoln Palomeque

La modelo y presentadora colombiana Carolina Cruz, quien este 12 de junio está cumpliendo 38 años de edad, se refirió en la más reciente edición de la revista TVyNovelas a los planes de matrimonio que tiene con su pareja, el actor Lincoln Palomeque.

La también empresaria confesó que llegar al altar, ahora que nació su hijo Matías no es su prioridad. “¡¿Más casados para dónde?! Vamos a cumplir nueve años de estar juntos y nunca hemos hablado de boda. Hace tres años, Lincoln me regaló un anillo, pero no de compromiso. Nuestro compromiso es entre los dos, con el amor y con nuestro hijo. El matrimonio ni me quita el sueño, ni lo necesito, ni me hace falta para asumir que ya estoy comprometida con el amor, con mi pareja, con mi familia”, expresó Carolina.

“Alguna vez soñé con esa boda vestida de blanco, pero hoy día soy cero novia de protocolo. En cambio, me casaría feliz vestida de blanco, pero descalza y en una playa, aunque no es un proyecto cercano”, agregó.

Carolina habló sobre el bautizo del pequeño Matías, quien tiene dos meses de nacido, y señaló que se realizará en Colombia. “No hemos hablado de una fecha en especial, pero estamos seguros de que no lo bautizaremos antes de agosto, La ceremonia se hará acá, en Colombia, y aunque no hemos escogido a los padrinos, sí serán miembros de nuestras familias”.

