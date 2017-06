'No olvidarás mi nombre' llega al canal RCN

El Canal RCN estrenará este martes 13 de junio a las 9:00 p.m. No olvidarás mi nombre, serie basada en hechos reales que está enmarcada en el post conflicto, en el perdón y la convivencia.

La producción, escrita por Fernando Gaitán (creador de Yo soy Betty, la fea), mostrará varias miradas del conflicto colombiano a partir de la historia de amor de Sergio y Lucía, quienes tras conocerse en una feria ganadera se enamoran, pero luego ella desaparece sin dejar rastro y Sergio termina involucrado en un delito que no cometió, por lo que él decidirá buscarla para para aclarar sus líos con la justicia.

“Estoy muy feliz con este lanzamiento y por lo que pasará con él. Soy muy afortunado por estar en este proyecto. Con Susana (Rojas), la protagonista, nos conocimos hace cuatro años en Secretos del paraíso, y nos ha ido muy bien, ella es una mujer muy profesional, comprometida con lo que hace y nos entendimos muy bien a lo largo del rodaje”, expresó a PUBLIMETRO su protagonista, Iván López.

“Esta es la primera vez que debo enfrentar una historia de pérdidas, dolor y angustia, desde la perspectiva de una víctima de la realidad descarnada en una guerra. Fue difícil ser consecuente con la franqueza, la valentía y la grandísima fuerza interior que tiene Lucía, pero fue más complicado no permitir a este personaje caer en la desolación, aún cuando los textos plantean la crudeza de su realidad. Fue una lucha que me acompañó hasta el final”, añade por su parte Susana Rojas.

A los protagonistas se les suma Jairo Camargo, Carmenza Gómez, Alina Lozano, Andrés Toro, Carlos Duplat, Mauricio Mejía y Ana María Orozco, quien regresa a la televisión colombiana tras su papel de Betty, en Yo soy Betty, la fea.

“Hicimos algunas escenas juntos, no muchas porque la línea de su personaje no tocaba tanto con la mía, pero Ana María es un ícono y un referente actoral para muchos de nosotros. Es una mujer talentosísima y comprometida con lo que hace. Además, es un muy buen ser humano y eso es lo que me llevo de ella tras lo que pudimos compartir”, dice el actor.

No olvidarás mi nombre fue grabada a dos unidades en el corregimiento de Méndez, en el departamento de Tolima. Igualmente, se utilizaron cerca de 300 locaciones en Bogotá, la Calera, Tabio, La Vega, Subachoque, Facatativá, Guayabal y Mariquita, entre otras, con el fin de mostrar la población desplazada, contrastándola con la vida de la clase alta que plantea la producción.

“Esta es una serie donde se resalta el factor humano por encima del político, nos interesan las víctimas sin importar su procedencia”, señala Fernando Gaitán.

La novela, que llegará en reemplazo de la exitosa La ley del corazón, fue producida con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y también contó con el soporte técnico de la Agencia Colombia para la Reintegración, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Ministerio de Salud y Protección Social.

En sus palabras…

“No olvidarás mi nombre me dio la grata oportunidad de trabajar de la mano de magníficas personas y profesionales en todas las áreas de la producción y, sobre todo, me deja grandes amistades (…) Poder ver más acertadamente una infinidad de vidas plasmadas en los personajes, me deja un panorama mucho más amplio de las dificultades reales de nuestra Colombia y de nuestra capacidad de seguir apostándole a la felicidad por encima de todo”, Susana Rojas, protagonista de No olvidarás mi nombre.

