Shakira admite que estuvo a punto de renunciar a la música

La cantante colombiana Shakira, quien hace pocos días lanzó su undécimo disco de estudio titulado El dorado, confesó a TVyNovelas USA que estuvo a punto de dejar la música.

“Hubo un momento en que me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme, de dejarlo todo…Entonces intervino Gerard (Piqué). Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música”, confesó la barranquillera.

La intérprete de Me enamoré señaló además que el futbolista influyó mucho en la decisión. “Me dijo: ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y haz lo que sabes hacer"”, añadió.

“Ahora mi auténtico trabajo es ser madre. La música se ha convertido en mi hobby y la abordo de forma relajada. Jamás habría pensado que diría algo así, yo que trabajo desde que tengo 14 años”, comentó.

Le puede interesar: ¡Renuncia real en el Concurso Nacional de Belleza!

Después de tres años de espera, Shakira volvió a los escenarios con El Dorado, producción discográfica compuesta por 13 canciones en la que la intérprete le pone sabor a su trabajo con reggaetón y bachata de la mano de Prince Royce, MAGIC!, Carlos Vives, Maluma, Nicky Jam y Black M.

El álbum, que fue lanzado mundialmente de manera oficial este 26 de mayo, ha sido uno de los más difíciles de realizar para la artista, pues para ella no ha sido fácil poder compaginar su vida laboral con la personal. “Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud… Lo demás no tiene tanto peso, aunque adoro crear, sobre todo ahora que lo he hecho no como en otros trabajos, en los que me autoexigí demasiado. Quizás porque ser madre es ahora mi trabajo fundamental, el más duro, pero también el más satisfactorio, y entrar en el estudio se ha convertido en un hobby”, dijo Shakira en una entrevista a la agencia EFE.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!