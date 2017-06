¡Renuncia real en el Concurso Nacional de Belleza!

Miami se prepara para recibir a nuestras finalistas. La "Gala de la Belleza" 2017 @galareinamiami se realizará este 22 de abril en el Hyatt Regency Hotel a las 7pm. Los fondos serán destinados para los niños y niñas de la Fundación Funvivir. ¡Belleza con propósito! Más información en nuestra sección de Noticias (enlace en el perfil) #MásQueBelleza #CNB

A post shared by Reinado Colombia (@reinadocolombia) on Apr 20, 2017 at 7:16am PDT