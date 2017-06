¿Linda Palma tiene planes de matrimonio?

La presentadora de Show Caracol, Linda Palma, asistió junto a su novio Diego Pulecio al evento de lanzamiento de la primera producción discográfica de Martina la Peligrosa titulada Alma Mía.

De acuerdo con la más reciente edición de la revista Vea, la cual ya se encuentra en circulación, “La pareja demostró estar mejor que nunca tras haber superado juntos las recientes complicaciones de salud de Linda”.

“Así demuestran que este sí es de esos amores que permanecen en las buenas y en las malas, y por algo suenan campanas de boda”, agrega la publicación.

Con mi @lindapalma en el imponente Machu Picchu del hermoso Perú!! A post shared by Diego Pulecio (@diegopulecio) on Jul 28, 2016 at 8:26am PDT

Cabe recordar que hace pocos meses Linda Palma estuvo alejada de los medios de comunicación debido a una crisis que le ocasionó la enfermedad que sufre hace 10 años: esclerosis múltiple.

“Esto que sucedió fue inesperado para todos, sabíamos que se podía presentar, pero no éramos conscientes de lo fuerte que podía llegar a ser. Pasé por muchas cosas que han sido muy difíciles para mí. Durante varios días no pude levantar la cabeza, hacerlo me hacía vomitar de inmediato. Mi mamá tuvo que bañarme durante dos meses porque no me podía sostener, ni siquiera estando sentada… Fue bastante duro, muy doloroso, muy triste. También padecí nistagmo, que son movimientos involuntarios de los ojos que me impedían enfocar cualquier cosa que miraba, así que prefería no abrir los ojos”, dijo la barranquillera a la revista Aló.

“Yo soy muy juiciosa y disciplinada con mis cosas, sin embargo, comía de todo y la alimentación desordenada contribuyó a la crisis. Algunos médicos también concuerdan en que el estrés pudo haber sido el detonante”, añadió Linda en aquel entonces.

