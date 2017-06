Carolina Guerra se abre camino en la TV internacional con 'Animal Kingdom'

La actriz colombiana Carolina Guerra continúa cosechando éxitos en el exterior gracias a su talento y a su indiscutible belleza. El más reciente es el papel regular que obtuvo en la serie Animal Kingdom, producción de AMC inspirada en una premiada película australiana, la cual se basa en la historia de un adolescente que se muda a la casa de su abuela y sus tíos en el sur de California, tras la muerte de su madre por sobredosis de heroína.

La bogotana habló con PUBLIMETRO sobre Lucy, su personaje, y sobre cómo fueron sus inicios en la televisión estadounidense. Asimismo, reveló el problema que “casi la hace devolverse a Colombia”.

¿Cómo describe a Lucy?

Lucy es una mujer fuerte e independiente, que no quiere que se le metan en sus cosas y que va a tratar de hacer negocios. Cuando hablo de esto me refiero al tipo de negocios que los integrantes de los Cody hacen. Entonces es alguien que va a estar en igualdad de condiciones al resto de los personajes.

Su personaje ya había aparecido en la primera temporada, pero ahora viene con más fuerza…

Sí, digamos que en la primera temporada fui la novia escondida de Barry “Baz” Blackwell, pero ya en la segunda entrega no va a haber obstáculos en la relación que sostienen ellos dos, la cual parece que va en serio. En el momento en el que Catherine ya no va a estar de por medio, Lucy y Baz empezarán a tener una relación más cercana pero un poco más informal a la vez.

¿Cómo ha sido la cuestión de género dentro de la serie?

Ha sido muy reconfortante hacer este personaje precisamente porque se trata de una mujer fuerte en una serie de hombres. Incluso, Lucy es una de las únicas que se le planta fuerte a este clan sin importar el género.

La trama de Animal Kingdom y sus personajes es fuerte. ¿Usted cree que sí es fiel a la realidad?

Sí, he visto y oído historias con las que me he sorprendido. Normalmente, esos comportamientos –como los de los personajes de la serie- son producto de sufrimiento en el pasado. Definitivamente, son personas que vienen de abajo, entonces tienen toda esta amargura por dentro y eso los hace actuar de cierta manera, así como pasa en la vida real.

¿Cómo tomó la noticia de que su personaje se convertiría recurrente en la producción?

Casi me muero de la dicha porque luché mucho por él y creo que celebré todo un fin de semana (risas). Es muy complicado tener un papel para uno recién llegado a Los Ángeles. Incluso, es difícil entrar a un piloto y nada te asegura que ese proyecto se vaya a convertir en una serie. El hecho de haber terminado en una producción que ya estaba aprobada me abrió aún más las puertas. Me siento muy orgullosa porque esto habla del trabajo que hice en la primera temporada, pero siento una responsabilidad muy grande con respecto a lo que se viene.

Su primer papel lo hizo en Da Vinci’s Demons de la cadena Starz. ¿Qué le dejó esa experiencia?

Yo siento que lo más importante que me dejó fue esa experiencia de fogueo y aprendizaje. Aprendí a hacer otras cosas con una rigurosidad distinta y unos esquemas diferentes de trabajo. Esa serie me enseñó mucho la exigencia con la que trabajan en el exterior y eso lo estoy aplicando ahora en Animal Kingdom.

¿Qué pensó cuando se fue de Colombia en su mejor momento?

Fue complicado, porque hay mucha gente que va a Los Ángeles pero no aguanta y se devuelve. Creo que estar allí es una cuestión de determinación, y por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de irme fue durísimo porque prácticamente era ‘borrón y cuenta nueva’. Yo tenía una carrera muy linda en Colombia y había varias oportunidades, y aunque muchos esperan a no tener nada para irse, yo lo hice teniendo todo.

Pero esa decisión requiere de valentía…

Sí. Frustra mucho irse a un lugar donde hay cero oportunidades y donde solo va a ser gastos más no ingresos. Mi caso no fue la excepción, pero en el momento en el que tomé la determinación dije que me la iba a jugar con toda sin importar nada.

¿No ha querido devolverse a Colombia?

Sí. Tenía un montón de problemas en Colombia y tengo que confesar que en medio de esa crisis fue cuando hice el casting para Animal Kingdom y gané. Justamente en ese momento fue en el que casi me devuelvo, estaba al borde abismo porque tenía un montón de problemas. Uno de esos fue debido a un contador que tuve y que me robó un montón de plata. Pero en el momento en que dije que me iba a quedar en LA, reventó esa audición y aquí estoy.

¿Qué planes vienen para usted?

Soy exclusiva de Warner y TNT, y puedo solamente hacer televisión en Estados Unidos con ellos. Sin embargo, sí puedo hacer películas y próximamente iré a Canadá a rodar una cinta.

En sus palabras…

“Es duro cambiar la comodidad por irse detrás de sueño sin tener seguridad de nada. Pero siento que la recompensa en grande cuando llega algo de verdad”, Carolina Guerra, actriz colombiana.

Sobre Animal Kingdom…

Animal Kingdom fue desarrollada por Jonathan Lisco y John Wells. Protagonizada por Ellen Barkin quien retrata a Janine Cody, la matriarca del clan, cuenta con un elenco conformado por Finn Cole, Scott Speedman, Shawn Hatosy, Ben Robson, Daniella Alonso y Molly Gordon.

