Lina Tejeiro confiesa lo que Andy Rivera le dijo por su participación en el reality 'Soldados'

La actriz Lina Tejeiro, a quien actualmente vemos en La ley del corazón del canal RCN, es una de las participantes del reality Soldados, el cual llegará a la pantalla chica la próxima semana.

La joven, que se le midió al concurso para “ver hasta dónde va a ser capaz de llegar y de (medir) qué tanta fuerza tiene”, confesó lo que le dijo su novio, el músico Andy Rivera, cuando ella le dijo que haría parte de Soldados.

“Andy me apoyó mucho desde un principio, me demostró todo su apoyo, su cariño, dice que es un orgullo para él que yo esté en el Ejército porque realmente esto es ser un héroe en Colombia. Mi familia y mi novio, me han dicho que es un orgullo, que me lo tengo que gozar, que lo tengo que disfrutar, pero la distancia y el tiempo que vayamos a estar dificulta mucho las cosas. Yo soy muy chillona, entonces me van a ver llorando todos los días. Ya he dado varias entrevistas para el reality y no hago sino llorar. Creo que va a ser duro y es muy difícil el tema del celular, porque no nos dejan usarlo mucho y creo que nos lo van a quitar y estar en contacto con la familia es una motivación para mí, me motiva hablar con mi mamá, mi novio, mi mánager. Entonces no estar en contacto con ellos me debilita un poco”, aseguró Lina.

#Repost @canalrcnoficial (@get_repost) ・・・ #Soldados 1.0 20 famosos deberán luchar para demostrar de qué están hechos. Pronto por RCN. A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on May 26, 2017 at 6:17pm PDT

La actriz, que confesó lo difícil que le es trabajar en equipo, cree que esta será una oportunidad para explorarse a ella misma.

“Me gusta ir a mi velocidad y eso es lo que más me va a costar, pero voy a aprender a trabajar en equipo, tengo que hacerlo. También a ser muy paciente porque soy muy impaciente y yo creo que aquí voy a valorar mi familia, mi comida, mi cama, mis amigos, todo porque lo voy a extrañar mucho”, agregó.

El próximo lunes 5 de junio a las 8:00 p.m. se estrenará Soldados programa en el que un grupo de 20 famosos vivirán la experiencia de ser parte del Ejército Nacional, y someterse a un proceso de preparación para la vida militar.

