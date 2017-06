Así será el final de 'Francisco el Matemático' Clase 2017

Francisco el Matemático, novela del canal RCN protagonizada por Carlos Torres, llega a su final este viernes 2 de junio a las 8:00 p.m. (Video de la señal online AQUÍ!)

“En este final de Francisco El Matemático, los televidentes van a tener muchas emociones porque es un final muy inesperado. Hay varias historias que se están cerrando, pero algo que tiene este proyecto es que es muy real y, por ende, no todo va a ser positivo. Como pasa en la vida real, hay cosas que toman tiempo y que no salen del todo bien. El personaje de Francisco es muy real y no se las sabe todas”, aseguró el protagonista.

“De este proyecto, en el que tuve la oportunidad de estar a la cabeza como protagonista, me llevo grandes experiencias, muchas anécdotas y bastante aprendizaje, tanto en mi vida profesional como en la personal. Además, me llevo grandes amigos y el cariño de los colombianos que me recibieron tan bien con el regreso de Francisco El Matemático después de tanto tiempo”, agregó.

La apuesta de Nuestra Tele incluyó a personalidades del entretenimiento como el cantante Mike Bahía y los youtubers Luisa Fernanda W y Mario Ruiz.

Al elenco se sumó Margarita Reyes, María Irene Toro, Danielle Arciniegas, Juan David Galindo, María José Vargas y Dylan Fuentes.

