Los músicos de Alzate casi renuncian por una broma del artista

El cantautor colombiano Alzate, intérprete de varios éxitos como Maldita traición, El desquite o Sin decir adiós, le jugó una broma pesada a sus familiares y a su equipo de trabajo en un avión.

“Hace más o menos tres meses, salimos de Florencia de cerrar un concierto en la madrugada. Veníamos en un vuelo charter. Me hice adelante, casi siempre lo hago porque soy piloto y me voy con el capitán. Ese día despegamos tranquilos, veníamos muy tranochados y muchos se empezaron a quedar dormidos. Ya en el aire, me puse a charlar con el ‘capi’ y le dije: ‘¿Hacemos una emergencia?’ Él, muy alcahueta conmigo me dijo que sí. Hay un tipo de emergencia controlada que se llama ‘pérdida’, y es subir el avión: nariz hacia arriba totalmente y bajarla la velocidad, deja de volar y empieza a caer como un piano en el aire, y esa sensación es horrible”, dijo el músico a la más reciente edición de la revista Vea.

“Los ateos se volvieron cristianos y no entendían por qué el piloto y yo nos reíamos. Cuando regresé la nariz hacia abajo todos volaron, porque yo no contaba con que muchos no se habían puesto el cinturón de seguridad. Ahí dije: ‘la embarre"”, añadió.

Alzate expresó a la publicación que por esa broma, los que iban en el avión (sus familiares y músicos) le advirtieron que sería la última vez, porque si él les volvía a jugar una broma de esa magnitud, renunciarían.

