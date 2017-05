Viuda de Martín Elías se pelea con la mujer del acordeonero de su esposo

Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, quien falleció el pasado 14 de abril en una carretera del departamento del Cesar; volvió a dar de qué hablar por su mal comportamiento en redes sociales.

Precisamente, una pelea en Facebook se dio entre ella y Juliana Ortíz Jiménez, esposa del acordeonero Rolando Ochoa quien fue fórmula de Martín hasta el momento de su muerte. La disputa inició cuando Dayana publicó en redes: “No tengo nada que ver en decisión sobre lanzamiento de última producción de Martín Elías: Dice Rolando Ochoa”, a lo que Juliana le respondió:

“Bueno, yo le quiero preguntar a la señora Dayana Jaimes qué es lo que quiere de nosotros. ¿No le bastó con escribirme a mí para decirnos que nunca gustó de nosotros? Entonces, ¿por qué no se olvida que nosotros existimos? Le agradezco”.

Por supuesto, Dayana no se quedó callada y le dijo: “Tú sabes que ya se lo dije, aplica la sabiduría”.

A lo que la pareja de Ochoa le contestó: “Sí claro eso lo sé a los dos días de morir Martín lo que no entiendo es que si ya lo dijiste ¿por qué sigues con la misma historia Dayana Jaimes?” y agregó: “como te dije hoy que me escribiste: ya olvídese de nosotros tú no existes para nosotros te pido que hagas lo mismo”.

Sin embargo, la viuda del hijo de Diomedes Díaz no midió palabra y le dijo:

Le puede interesar: Fredy Guarín y Andreína Fiallo estarían atravesando nueva crisis en su relación

Esta no es la primera vez que Dayana Jaimes protagoniza una situación similar. Hace pocos días no ocultó su disgusto con Caya Varón, primera esposa de Martín, por unas imágenes que publicó. Incluso, Jaimes le dijo que era una manipuladora y que solía tratar con dureza al hijo que el músico tuvo con ella.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!