Fredy Guarín y Andreína Fiallo estarían atravesando nueva crisis en su relación

Fredy Guarín, jugador del Shanghái Shenhua, y su esposa, Andreína Fiallo, estarían atravesando una nueva crisis en su matrimonio, de acuerdo con La Red del Canal Caracol.

Según el programa de entretenimiento, y su edición del pasado sábado 27 de mayo, la distancia sería la razón por la que la pareja habría decidido darse un espacio. Asimismo, los chismosos agregaron que el futbolista puso varios mensajes en su cuenta oficial de Instagram (los cuales borró) en los que expresaba su tristeza.

“Escribiendo desde el corazón, sin rabia. Ojo, como siempre digo: por más que te paguen mal, actúa bien”, fue uno de los mensajes.

El programa habría llamado a Andreína Fiallo para obtener su versión. Ella confirmó que entre los dos sí hay distanciamiento, pero no se han separado.

La mujer dejó en claro al espacio televisivo que la situación entre ambos, en esta oportunidad, no obedece a terceras personas, y que están trabajando para superar la crisir.

Hace pocos meses, a Fredy Guarín se le relacionó con la ex Protagonista de Novela Sara Uribe. “Le daba muchos ‘likes’ a las fotos familiares porque veía que tenía una linda familia… Además era un jugador de la selección Colombia”, dijo la presentadora al programa Se dice de mí.

“Arranqué para Ibiza, pasamos muy delicioso, viví cosas que nunca había pasado… A mí me gustó es que tiene cosas muy chéveres (…) Siempre creí que me estaba metiendo en una relación, por más que el me dijera que ella (Andreina Fiallo) ya estaba con alguien”, agregó la antioqueña al programa de Diva Jesurum, en aquella oportunidad.

