De lujo: Así fue la fiesta de cumpleaños de la hija de James Rodríguez

Como pasa el tiempo mi princesa ya son 4 añitos … que rapido se pasa el tiempo y que grande y profundo es mi amor por ti , iluminas mis dias de felicidad y con tus travesuras me haces entender que hay cosas en la vida que realmente son como tu dices "mama no pasa nada " y es asi , gracias hija por hacerme la mama mas feliz del mundo por darle sentido a mis dias y que sigas siendo esa niña loca, atrevida y guerrerita que eres . Que Diosito te proteja en cada paso de tu vida y que seas muy pero muy feliz . LA LUZ DE MIS OJOS 👑 4️⃣ @martacoalla y super produccion de @natalia_natalita 🎀

