¡Vio la luz! Jessica Cediel cuenta como estuvo a punto de morir a 10.000 pies de altura

La presentadora Jessica Cediel, a quien hace poco vimos en la quinta temporada de Yo me llamo de Caracol Televisión, relató a la más reciente edición de la revista Vea un tremendo susto que vivió en las alturas.

“Me lancé en paracaídas, lo hice en Cartagena y fue una experiencia espectacular. Estábamos a 10.000 pies de altura, y aunque tenía muchísimos nervios, al mismo tiempo quería hacerlo”, expresó la bogotana a la publicación.

Sin embargo, Jessica confesó lo terrible que le pasó: “Durante el descenso me quedé sin aire durante unos cuatri segundos, no podía respirar porque me entraba demasiado viento a la nariz. Opté por tomar posición de tortuga y le dije a Dios: ‘Por favor, yo no me quiero morir aquí arriba, permíteme respirar y disfrutar’, y al final caímos súper bien. Es algo que le recomendaría a todo el mundo: ¡No se cohiban y háganlo!”, señaló.

Jessica Cediel está lista para debutar en Condorito con Yayita, personaje al que ella le presta su voz. La película está bajo la dirección de Alex Orrelle y Eduardo Schuldt, y cuenta con la producción de Pajarraco Films y el estudio Aronnax Animation Studios.

La historia comienza en Pelotillehue, el pueblo natal de Condorito, una localidad humilde y pintoresca al pie de la sierra andina. Nuestro querido pajarraco goza de gran popularidad entre sus paisanos: es el mediapunta del equipo de fútbol de Pelotillehue y todo el mundo lo aprecia (bueno, casi todos). Además, cuenta con la suerte de tener como novia a Yayita, la mujer más atractiva del pueblo.

