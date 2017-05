Shakira consolida su grandeza musical con 'El Dorado'

Después de tres años de espera, la cantante colombiana Shakira vuelve a los escenarios con El Dorado, producción discográfica compuesta por 13 canciones en la que la intérprete le pone sabor a su trabajo con reggaetón y bachata de la mano de Prince Royce, MAGIC!, Carlos Vives, Maluma, Nicky Jam y Black M.

El álbum, que será lanzado mundialmente de manera oficial este 26 de mayo, ha sido uno de los más difíciles de realizar para la artista, pues para ella no ha sido fácil poder compaginar su vida laboral con la personal. “Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud… Lo demás no tiene tanto peso, aunque adoro crear, sobre todo ahora que lo he hecho no como en otros trabajos, en los que me autoexigí demasiado. Quizás porque ser madre es ahora mi trabajo fundamental, el más duro, pero también el más satisfactorio, y entrar en el estudio se ha convertido en un hobby”, dijo Shakira en una entrevista a la agencia EFE.

Con este trabajo musical, la barranquillera quiere honrar a la cultura muisca (la cual ha habitado el corazón de Colombia desde el siglo VI) y la mítica ciudad de El Dorado, en la que aparentemente hubo joyas invaluables.

“El Dorado es la inspiración. Me he podido reencontrar con ella cuando creía que se había escapado, cuando pensé que hacer canciones otra vez era una tarea casi imposible. Para ello, el apoyo de mi familia fue básico”, agrega.

Hasta la fecha, de El Dorado se han desprendido cuatro éxitos. El primero de ellos fue La bicicleta, una fusión de vallenato y música urbana en la que participa el samario Carlos Vives. “Esta es una canción que nos representa muy bien a los dos, es un vallenato-reguetón. Y él (Vives) es el rey del vallenato. Para mí es uno de los artistas más impresionantes que Colombia nos ha dado. Siempre lo he admirado, el estilo de sus composiciones, su carisma, su compromiso con nuestro país, su incomparable talento artístico. Estoy muy honrada de haber sido invitada a participar en este proyecto. La experiencia de trabajar mano a mano con él ha sido muy agradable, sobre todo en esta canción, que es un tributo a nuestro país de muchas maneras”, había expresado a mediados de 2016, cuando La bicicleta se estrenó.

Después de este tema vino Chantaje junto al joven antioqueño Maluma. La canción logró mil millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en uno de los videos latinos con más visitas. Además, llegó al #1 en la lista Latin Airplay, y obtuvo certificado de Doble Platino en España. “Desde que empezamos a trabajar tuvimos una química creativa instantánea y en menos de tres días hicimos dos canciones”, cuenta Shak.

Con El Dorado Shakira incursiona por primera vez con la bachata al lado de Prince Royce gracias a Deja vu, canción que fue #1 en la lista Tropical Songs de Billboard. El más reciente sencillo de la producción es Me enamoré, en el que cuenta su historia de amor con el futbolista del Barcelona F.C., Gerard Piqué. “Me incentiva a seguir y a pisar de nuevo los escenarios”, añade.

En sus palabras

“Tuve que encontrar la armonía entre mi mundo físico, el intelectual y el de madre. Todo entró en algún momento en conflicto, pero cuando pude sortearlo y sobreponerme, empezaron a llegar las canciones”, Shakira, cantante colombiana.

Destacado

Otras canciones de El Dorado son: Nada, Amarillo, Perro Fiel, junto a Nicky Jam, Trap, con Maluma, Comme moi, con el francés Black M, y Toneladas. El disco también incluye tres canciones en inglés: When a Woman, Coconut Tree y What We Said, esta última al lado de Magic!.

Dato:

El Dorado es su primer disco en español desde Sale el Sol (2010) y el primer disco en general desde Shakira (2014), disco en inglés.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!