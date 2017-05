Ya están elegidos los artistas colombianos que le cantarán al papa Francisco

Continúan los preparativos para la visita del papa Francisco a Colombia, la cual iniciará el próximo 6 de septiembre en la que el Sumo Pontífice recorrerá Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.

Como es costumbre, Su Santidad disfrutará de lo mejor del país que visita, en este caso Colombia, y es por eso que algunos reconocidos artistas se presentarán ante él en vivo. De acuerdo con la página web de Graciela Torres, los cantante pop Manuel Medrano y Maia, y los vallenatos Jorge Celedón y Fanny Lú, serán los encargados de representar el folclor colombiano ante el papa.

“¿Cómo fue el protocolo para merecer este honor? No se sabe, pero lo cierto es que no se lo van a perder. Otros cantantes que estaban haciendo ‘intenso lobby’ quedarán aburridos y frustrados porque no clasificaron… ¡No se encomendaron al Poderoso! Para la próxima más oración”, dijo la periodista de entretenimiento.

Hasta el momento, ni los artistas en sus redes sociales ni las disqueras, han confirmado la información que la ‘Negra’ Candela publicó en su portal.

Esta será la tercera visita de un Sumo Pontífice a Colombia (Pablo VI estuvo en 1968 y Juan Pablo II, en 1986), y a diferencia de las anteriores, el Papa Francisco estará exclusivamente en nuestro país, y no visitará otras naciones.

“Invito a todos los colombianos, sin ninguna distinción, a acoger con alegría la visita del santo papa Francisco. Viene a traernos el mensaje de la paz, esa paz que estamos llamados todos a construir desde un corazón abierto al perdón, a la reconciliación y a la solidaridad”, dijo el cardenal Rubén Salazar cuando se conoció que el papa vendría a Colombia.

