Despiden a presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol

La modelo antioqueña Alejandra Isaza Vélez, quien presentaba la sección de entretenimiento de las emisiones de Noticias Caracol de los fines de semana, fue despedida.

De acuerdo con la edición digital de la revista TVyNovelas, la joven “fue notificada por las directivas del informativo que no seguiría como presentadora de entretenimiento”.

“Aún no se sabe quién quedará en su reemplazo y por ahora, las demás presentadoras de la sección deberán cubrir su espacio de los fines de semana”, agrega el medio de comunicación anteriormente mencionado.

A post shared by ALEJANDRA ISAZA (@alejandraisazavelez) on May 13, 2017 at 5:08pm PDT

En PUBLIMETRO le preguntamos a Caracol Televisión sobre la salida de la paisa, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

“En Caracol me han tratado muy bien, todos mis compañeros son súper queridos y especiales. Dejar Medellín es un muy triste, porque allá está mi familia, mis amigas, mi perrita. En Caracol, inicialmente, me habían llamado para Colombia’s Next Top Model, pero yo les dije que quería ser presentadora de noticias. Como a los tres meses, me llamó la misma persona y me dijo que había una vacante en el noticiero, me sorprendí y vine a hacer el casting y quedé”, había asegurado Alejandra a PUBLIMETRO hace algunos meses, recién llegó al canal.

“A mi me preparó como periodista y presentadora Rosa María Corcho, ella me mostró todo, me enseñó a neutralizar el acento, a pararme, a sentarme, a leer el libreto, a todo (…) Mi sueño siempre fue ser presentadora y estar en el set, porque ser periodista es con más respeto y me a susto no tratar la información adecuadamente. Eso hay que manejarlo delicadamente”, añadió en aquella oportunidad.

