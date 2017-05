A Liss Pereira su acento cucuteño le ha causado problemas en el amor

La reconocida comediante Liss Pereira presentó una vez más su Stand Up comedy llamado Venga que no es pa’ eso, en el marco de la Noche de Chicas Kotex que se llevó hace pocos días en We Love Nails, nailbar ubicado al norte de Bogotá, en el que se presentó la nueva toalla femenina para la noche.

La cucuteña, en su show, contó los problemas en el amor que le ha causado su acento y su malgenio. “Ser soltera es una vaina muy arrecha”, confesó Liss, quien le aconsejó a las asistentes “cuidar de sus parejas por más fastidiosas que sean”.

Liss Pereira está abriéndose camino en el humor colombiano. Incluso, ella participa en el Stand Up Edición Colombia del canal Comedy Central, programa televisivo que reúne a más de 28 comediantes de diferentes partes del país.

Además de la mujer, los aficionados del humor podrán disfrutar de dosis de sarcasmo e irreverencia a cargo de Diego Camargo y Diego Mateus, entre otros, quienes dan a conocer un poco del típico humor paisa, el picante de la irreverencia santandereana y la sutileza del sarcasmo cachaco.

