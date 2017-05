Daniela Ospina y sus planes para convertirse nuevamente en madre junto a James Rodríguez

#PortadaVea En uno de los meses más especiales del año, la Revista Vea quiere celebrar el día de la madre con una edición espectacular protagonizada por Salomé Rodríguez y su mamá, @daniela_ospina5, los amores de @jamesrodriguez10. – Daniela cuenta la historia de su vida y de su relación con el crack del Real Madrid (nuevamente finalista de Champions League), así como detalles de su faceta de mamá y su hogar. Atentos a comprarla, pues revela si hay crisis o no con el 10 de la Selección Colombia . Además: – Encuentra nuestro súper especial del mes de las madres. – Paparazi: detalles de la nueva conquista de Ernesto Calzadilla. – Vicky Dávila nos cuenta una reveladora historia.

