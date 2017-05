¿Qué tal su actuación? Piqué, protagonista en el último video de Shakira

Gerard Piqué, el defensa central del Barcelona F.C., es el protagonista del más reciente video de Shakira titulado Me enamoré, tema que cuenta la historia de amor de la pareja y que es parte del álbum El dorado, el cual la barranquillera lanzará el próximo 26 de mayo.

En el clip el deportista actúa al lado de la intérprete, y aunque en varios momentos se insinúa que es él, es hasta el final que aparece de frente.

Vea el video de Me enamoré a continuación:

Incluso, en redes sociales circulan videos de cómo el deportista se preparó para el rodaje:

Look what I do to my favorite cameraman! In 90 minutes … / Miren lo que hago con mi cámara favorito! En 90 minutos … Shak pic.twitter.com/uok9mYisy8

— Shakira (@shakira) May 12, 2017