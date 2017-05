Descubren el supuesto mensaje subliminal y demoníaco en 'Despacito' de Luis Fonsi

Despacito, la canción de Luis Fonsi de ritmos latinos que ha conseguido atravesar fronteras, hasta llegar a convertirse en un fenómeno mundial; tendría supuestos mensajes subliminales y demoníacos.

Según el canal de YouTube ZTI, cuando se reproduce al revés el tema, se pueden escuchar varios mensajes que le cantan al Demonio. “Demonio”, “Y me entrego en sus brazos, en él tengo fe” y “El demonio está en mi canción y en mi sonido” son algunas de las frases que se logran escuchar. Incluso, se asegura que en la colaboración que realizó el canadiense Justin Bieber también se escucha la frase en inglés: “He is the God”, la cual, se dice en el video, hace referencia a Satanás.

Vea el video a continuación:

Le puede interesar: ‘X500’, la nueva película en la que la migración es una opción para enfrentar el duelo

“En realidad, me levanté una mañana con esta idea de Despacito y de jugar con una letra muy sensual pero que a la vez tuviera mucho gusto y elegancia. Me reuní con mi gran amiga, la compositora panameña Erika Ender, quien le dio vida a la canción sin olvidar el movimiento, el juego y la sensualidad que quería que tuviera”, dijo Fonsi hace algunos meses a PUBLIMETRO, con respecto a Despacito.

“Meses después me reuní con los productores de mi disco y de la canción, que son los colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo, este último que hace parte del dúo Cali y el Dandee. Ellos le pusieron la vestimenta perfecta a Despacito con los ingredientes exactos de música latina y pop urbano”, agregó el intérprete en aquella oportunidad.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!