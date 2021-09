“Esto es lo que hay”, Koeman tras derrota ante Bayern Múnich

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó este martes que “esto es lo que hay en este momento” tras perder por 0-3 ante Bayern Múnich en el estreno de la Liga de Campeones en el Camp Nou.

“El equipo jugó bien la primera parte, pero hay que saber las condiciones de los jugadores. Jordi Alba estaba enfermo por la noche, Luuk de Jong jugaba su primer partido con el Barça y hay que ver los cambios que hemos hechos nosotros y los que ha podido hacer el Bayern. Hay que ser realista en la vida”, añadió en este sentido el técnico azulgrana en declaraciones a Movistar+.

Koeman insistió en que el momento que vive el Barça no da para mucho más de lo visto ante Bayern: “Hay diferencia en la calidad de los equipos. El Bayern es un equipo que lleva mucho tiempo con estos jugadores. En dos o tres años nuestros futbolistas jóvenes van a estar mucho mejor. Es dificilísimo aceptar la situación, pero hay que ir mejorando cosas”.

Koeman tiene algo de optimismo

De todas formas Koeman fue ligeramente optimista de cara al futuro próximo: “Vamos a recuperar gente como Dembélé, Ansu Fati y ‘Kun’ Agüero, y Coutinho y Luuk de Jong estarán en mejor forma. Hoy tan solo teníamos disponibles a tres delanteros”.

A pesar del abultado resultado y de la pobre imagen mostrada por el Barça, el técnico consideró que su equipo empezó “bien el partido” y tuvo “mala suerte con el primer gol”, que llegó de rebote tras un disparo de Thomas Müller. “A partir del 0-2 (que ha llegado en el minuto 56) ha sido muy complicado y el Bayern ha demostrado ser mejor que nosotros a día de hoy”, admitió.

Respecto al cambio de Jordi Alba, que fue sustituido en el tramo final del partido visiblemente ‘tocado’, dijo que fue “por cansancio y por las molestias musculares que tenía”.

Además, se quejó de que no le gustaron “los pitos a Sergi Roberto” cuando fue sustituido y le defendió argumentado “que no es un extremo (la posición que ocupó ante el Bayern) y no un lateral derecho”.

EFE