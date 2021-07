¿Qué dicen los psicólogos sobre la crisis sufrida por Simone Biles?

El 27 de julio no fue un día más en el deporte. Este día, quinto de las justas olímpicas de Tokyo 2020, se recordará como el día en que Simone Biles, la deportista llamada a ser la mejor de todos los tiempos, priorizó su salud mental antes que luchar por una medalla. La gimnasta dijo basta y no compitió en la final por equipos. “Demonios en mi cabeza”, argumentó.

Desde allí, se abrió el debate: ¿Qué tanto influye la salud mental entre los deportistas de élite? La respuesta, si es que alguien la tiene, la pueden brindar los psicólogos deportivos. En Argentina, varios de ellos hablaron con el Diario Olé y dieron su punto de vista sobre lo ocurrido con la gimnasta norteamericana.

“Hay que poder distinguir los distintos tipos de estrés. Nosotros en el ámbito médico y en psicología no nos gusta hablar de presión. Los factores tienen que ver con la capacidad que tiene una persona de hacer frente ante los factores que va a ser evaluado. No deja de ser una instancia en la cual la subjetividad se pone en juego y hay un montón de cuestiones que sólo sabe el deportista. A veces ni siquiera él mismo. Yo suelo dar el ejemplo de la gente que no puede entender porque un jugador profesional erra un penal. Ante eso propongo lo siguiente: hagamos una apuesta muy alta de dinero a ver si aquella persona que no lo puede creer puede patear tan bien como pensaba cuando no había un muy buen dinero mediante. Cuando las papas queman la tensión psíquica y física que hace que haya acortamientos de orden muscular y un montón de pensamientos de más”, aseguró Rodolfo Olivetto al diario argentino, psicólogo deportivo del Ente Nacional de Alto Rendimiento, ubicado en Buenos Aires.