El llanto de Yeni Arias porque quería ganar para una cirugía de su papá

Una pelea que nos dejó un cúmulo de sentimientos encontrados. Yeni Arias lo dio todo para quedarse con una medalla olímpica y aunque su técnica no fue depurada (y tal vez por eso no la encontraron ganadora), su actitud era merecedora de medalla de oro.

La colombiana atacó en todo momento y dio la sensación de ir adelante en el combate, pero los jueces vieron mejor a la filipina Nesthy Petecio, a la que le dieron el triunfo por decisión unánime.

Con el corazón desgarrado, sintiendo que les falló a sus seres queridos y a sus entrenadores, Yeni Arias entregó declaraciones a Caracol Sports, todavía con las pulsaciones de una pelea histórica. En ellas, cuando por fin pudo decir algunas palabras, aseguró que debe mejorar, pero lo más desolador fue lo último que dijo.

“Necesitaba ganar para darle una cirugía a mi papá”, confesó la boxeadora. Al enterarnos de ello, todos quedamos más tristes todavía por su derrota, a la espera de que el Gobierno Nacional se haga cargo de ello y recompense a una de las heroínas olímpicas de Colombia en Tokyo 2020.

Enseguida, Yeni Arias (en Twitter la llaman Jenny) se hizo tendencia en las redes sociales, no solo por su llanto sino por la promesa que no pudo cumplirle a su familia. Los cibernautas exigen que la cirugía se le dé de todas maneras, aunque aún no ha habido respuesta oficial por parte del Gobierno.

En otras declaraciones, Arias tuvo resignación al decir que al final gana a quien le levantan la mano, descartando así la polémica por el polémico fallo a favor de la filipina. Ella se sintió ganadora, algo que nosotros también vimos.

