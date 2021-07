VIDEO | Egan Bernal, destrozado por la muerte del niño Julián Esteban

VIDEO | Egan Bernal, destrozado por la muerte del niño Julián

Una muerte que conmocionó a todo el país. Así como sus lágrimas de alegría por el triunfo de Egan Bernal nos entusiasmaron a cada amante del deporte, contando al propio campeón del Giro de Italia, estas nos destrozan el alma a Colombia y por supuesto al oriundo de Zipaquirá.

Al enterarse de la muerte del niño, quien fue atropellado por una tractomula, Bernal expresó su dolor en redes sociales. Lo hizo vía Instagram, poniendo un video homenaje a Julián Esteban, el niño que más lo amaba.

Al posteo del video, Egan le puso una leyenda escueta, pero llena de sentimiento. “Hoy lloramos por ti Julián, el verdadero Orgullo de mi patria”. A las condolencias se sumó otro ciclista como Sergio Higuita, quien en lo reciente disputó el Tour de Francia para el Education First.

Julián pertenecía al equipo de ciclismo de Zipaquirá que dirige Fabio Rodríguez. A propósito, el entrenador lamentó el hecho en sus redes sociales: “Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián”.

