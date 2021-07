Casi la mitad del top 50 dijo no: grandes ausentes del tenis olímpico

23 of this week's ATP top 50 are OUT of #Tokyo2020:



Nadal

Thiem

Federer

Shapovalov

Bautista

Ruud

Garín

Goffin

Raonic

Sinner

Evans

Wawrinka

Norrie

Opelka

Isner

Coric

Fritz

Ramos

Mannarino

Lajovic

Krajinovic

Delbonis

Harris