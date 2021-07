Los deportistas que le dijeron “no” a Tokyo 2020

Los Olímpicos de Tokyo 2020 recibieron otro golpe, esta vez no a causa de la pandemia que obligó a retrasarlos un año. Ahora, el encargado de bajar la moral de los fanáticos del deporte fue Roger Federer, quien anunció que no estará debido a inconvenientes en su rodilla. Lo peor es que por X o Y, esta no será la única ausencia de renombre.

Serena Williams

La tenista estadounidense tomó la determinación de no asistir debido a las restricciones impuestas por los organizadores, que no le permitirían viajar con su pequeña hija de tres años, Olympia.

Serena dejó en claro que “no he pasado nunca ni siquiera 24 horas sin ella”, y no lo cambiaría por ningún evento. Ausencia de peso para una deportista campeona individual en Londres 2012, que además tiene tres preseas de oro en dobles junto a su hermana, Venus.

Julian Alaphilippe

El ciclista francés, actual campeón del mundo y uno de los favoritos para la prueba de ruta, fue de los primeros en anunciar su ausencia. “Hola a todos, les informo que después de haber pensado durante mucho tiempo, no seré candidato a la selección para los próximos Juegos Olímpicos”, comunicó en sus redes sociales. ‘Lulú’ dejó en claro desde el 14 de mayo que prefería centrarse en otros “objetivos de final de temporada”.

Lebron James

Una vez más rechazó participar, tras haber dicho “no” a Río 2016. En esta oportunidad dejó claro que dedicará el verano a recuperar su tobillo. Con esto parece que sus medallas de oro (Beijing 2008 y Londres 2012) y el bronce (Atenas 2004) serán las únicas olímpicas en sus vitrinas.

Rafael Nadal

A sus 33 años, tras su participación en Roland Garros, el tenista español dejó claro que no estaría en las Olimpíadas ni en Wimbledon, pensando en preparar mejor su físico de cara a lo que será el último Grand Slam de la temporada en el Abierto de los Estados Unidos. En su palmarés brilla el oro individual en Beijing 2008 y en dobles en Río 2016.

Kenenisa Bekele

El atleta etíope tampoco estará en Japón. El deportista de 38 años se dedicará a preparar una gran maratón. Bekele resignó la posibilidad de buscar una quinta medalla olímpica. Cuenta con tres oros (uno en 10.000 metros, en Atenas 2004, y dos en 5.000 y 10.000 metros, en Pekín 2008) y una plata (5.000 m en Atenas 2004).

Egan Bernal

Por el lado colombiano, la gran ausencia es la del campeón de Tour de Francia y Giro de Italia, quien decidió dejar a un lado la cita olímpica para preparar la Vuelta a España.

La ronda ibérica es la única de las tres grandes carreras de ciclismo que le falta en su palmarés e intentará buscarla este mismo año. En cambio, Tadej Pogacar asegura que, si está en condiciones, sí irá.

Camilo Villegas

Otro colombiano que renunció a su cupo fue el golfista, quien priorizó mantenerse en competencia en el PGA Tour. Ya había dicho que no a Río 2016. Otras ausencias en el golf son las del español Sergio García, el alemán Martin Kaymer y el sudafricano Louis Oosthuizen renunciaron a sus lugares.

Peter Sagan

El tres veces campeón del mundo también debió decir “no” a la cita, esta semana debió operarse para limpiar una infección de su rodilla y no estará en la prueba de ciclismo de ruta.

Corea del Norte

Toda la delegación del país asiático estará ausente, a causa del coronavirus. El gobierno decidió que lo mejor era no asistir para evitar contagios entre sus atletas.