Escalafón de campeones: Argentina sumó la 15 e igualó a Uruguay

Argentina conquistó su décimoquinto título de la Copa América, con lo que es junto a Uruguay, lidera el escalafón como el más veces campeón.

De la mano de Lionel Scaloni, tras 28 años y seis días, volvió la gloria, esa que no aparecía desde 1993 en la edición de Ecuador.

La primer conquista continental de la Albiceleste llegó en 1921, luego se sumaron las demás en 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 y está de 2021, la primera en el siglo XXI.

Campeón invicto en territorio brasileño, igualó con Chile, superó a Uruguay, Paraguay y Bolivia en el grupo A, en cuartos dejó a Ecuador a un lado, en la semifinal los penales le dieron el pase frente a Colombia y en la final se impuso 1-0 ante Brasil.

Con la 15 de Argentina, así quedó el escalafón de campeones de Copa América:

🇦🇷 Argentina: 15

🇺🇾 Uruguay: 15

🇧🇷 Brasil: 9

🇵🇾 Paraguay: 2

🇨🇱 Chile: 2

🇵🇪 Perú: 2

🇨🇴 Colombia: 1

🇧🇴 Bolivia: 1

Historial

AÑO SEDE CAMPEÓN SEGUNDO ---------------------------------------- 1916 ARG Uruguay Argentina 1917 URU Uruguay Argentina 1919 BRA Brasil Uruguay 1920 CHI Uruguay Argentina 1921 ARG Argentina Brasil 1922 BRA Brasil Paraguay 1923 URU Uruguay Argentina 1924 URU Uruguay Argentina 1925 ARG Argentina Brasil 1926 CHI Uruguay Argentina 1927 PER Argentina Uruguay 1929 ARG Argentina Paraguay 1935 PER Uruguay Argentina 1937 ARG Argentina Brasil 1939 PER Perú Uruguay 1941 CHI Argentina Uruguay 1942 URU Uruguay Argentina 1945 CHI Argentina Brasil 1946 ARG Argentina Brasil 1947 ECU Argentina Paraguay 1949 BRA Brasil Paraguay 1953 PER Paraguay Brasil 1955 CHI Argentina Chile 1956 URU Uruguay Chile 1957 PER Argentina Brasil 1959 ARG Argentina Brasil 1959 ECU Uruguay Argentina 1963 BOL Bolivia Paraguay 1967 URU Uruguay Argentina 1975 --- Perú Colombia 1979 --- Paraguay Chile 1983 --- Uruguay Brasil 1987 ARG Uruguay Chile 1989 BRA Brasil Uruguay 1991 CHI Argentina Brasil 1993 ECU Argentina México 1995 URU Uruguay Brasil 1997 BOL Brasil Bolivia 1999 PAR Brasil Uruguay 2001 COL Colombia México 2004 PER Brasil Argentina 2007 VEN Brasil Argentina 2011 ARG Uruguay Paraguay 2015 CHI Chile Argentina 2016 USA Chile Argentina 2019 BRA Brasil Perú 2021 BRA Argentina Brasil -- 1975, 1979 y 1983, sin sede fija.