“Si hay Mundial en 2028, los europeos no jugarán”, presidente de la UEFA

Alexander Ceferin sigue disparando bombas a diestra y siniestra. En su guerra enfrascada contra los equipos que quieren disputar la Superliga Europea, es decir Real Madrid, Barcelona y Juventus, se suma un dardo teledirigido a la FIFA por la pretensión de realizar una Copa del Mundo cada dos años.

La iniciativa nació desde la federación de Arabia Saudita y Gianni Infantino dio el aval para estudiar su viabilidad. Sin embargo, antes de que se lleve a cabo este análisis, Ceferin fue tajante y dijo que en caso de que se anuncie un Mundial en 2028, las selecciones europeas no participarán del mismo.

“Es imposible, es una idea irracional. El próximo Mundial, después de 2022, es el 26. En el 28, es la Eurocopa. Si hay una Copa del Mundo en 2028, los equipos europeos no la jugarán. Los sudamericanos tienen la Copa América, no juegan el Mundial. ¿Sigue siendo un Mundial? Es una idea increíblemente irracional, no sé por qué necesitamos esto. Si quieren hacer estudios de viabilidad y tienen el dinero para pagarlos, adelante. Pero con este calendario es imposible. Imagínese lo que es para los jugadores tener un torneo de un mes cada año. Tienen más lesiones hoy en día porque siempre están jugando, con un calendario completamente lleno. Es un pensamiento político, pero no tiene apoyo en la realidad”, aseguró Ceferin para los diarios L’Equipe y Récord.

En su intervención, Ceferin no se olvidó de los equipos que siguen insistiendo con la Superliga. Allí les propuso a Real Madrid, Barcelona y Juventus jugar un triangular si tanto deseo tienen de sacar su torneo adelante, pero advirtiéndoles que no jugarán la Champions de seguir con ello.

“¿Quieren jugar la Superliga? Que lo hagan ellos, que jueguen los tres. No pueden paralizar el fútbol sino solamente a ellos mismos. Es extraño leer los comunicados de prensa de estos tres clubs contra cientos de clubs. El enfoque correcto es el diálogo, para decir si quieren volver o no. ¿Quieren jugar la Superliga? Que lo hagan ellos, que jueguen los tres”, sentenció Ceferin.

