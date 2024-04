Premiaron al árbitro del polémico Pereira vs Millonarios con un partido internacional

Luis Delgado, el cuestionado árbitro que dirigió el polémico juego entre Deportivo Pereira y Millonarios, lejos de ser castigado por sus evidentes errores, fue premiado con la designación de pitar un encuentro de carácter internacional.

PUBLICIDAD

Del mencionado encuentro salieron varias polémicas que hicieron eco en todo el país y por las cuales se esperaban sanciones, pero parece que no lo dejan de lado. Muchos expertos dicen que es un consentido.

Vea acá: “Tufillo de tramposo”, derrota de Millonarios dejó en evidencia al FPC, según Iván Mejía

Recomendados

En dicho partido, la jugada que más indignación causó fue un codazo de Daniel Cataño de Millonarios en el rostro de Jean Pestaña por el que no fue expulsado, pese a la dureza de la acción. También se discutió la no expulsión de un jugador de Pereira por mano en el penal que le dio el triunfo a Millonarios y la no revisión de una posible falta en el empate parcial del cuadro Matecaña.

A Luis Delgado lo premiaron con partido internacional

Fue José Borda, exárbitro y ahora analista arbitral, el encargado de reseñar lo que él llamó como ‘premio a Delgado’ del que afirma “es uno de los consentidos”.

Al juez en cuestión lo designaron para que pitara un juego amistoso entre selecciones que disputó Colombia sub-17 ante su similar de Sudáfrica.

PREMIO A DELGADO

La Selección Colombia Sub-17 jugó en Palmira un partido amistoso contra Sudáfrica y el árbitro fue Luis Delgado, sí el mismo que pitó muy mal @DeporPereiraFC vs @MillosFCoficial definitivamente es uno de los consentidos ¡Así lo premiaron! pic.twitter.com/UK3rHlFdr0 — joseborda (@joseborda1) April 25, 2024

“PREMIO A DELGADO. La Selección Colombia Sub-17 jugó en Palmira un partido amistoso contra Sudáfrica y el árbitro fue Luis Delgado, sí el mismo que pitó muy mal @DeporPereiraFC vs @MillosFCoficial definitivamente es uno de los consentidos ¡Así lo premiaron!”, referenció el analista.

Vea también: Win Sports no será el único canal en transmitir los partidos de la fecha 19 en TV

De esta manera, Luis Delgado, lejos de ser castigado, sigue con oportunidades para seguir facturando con sus arbitrajes que dejan mucho que desear.