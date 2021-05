Zidane dejó entrever que se acabó su ciclo en el Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, felicitó al Atlético de Madrid por la conquista de LaLiga Santander, admitió que está mal de ánimo tras no ganar nada en la temporada y no desveló nada sobre sus intenciones, admitiendo que primero hablar “con el club tranquilamente”.

“Lo más importante no soy yo, es lo que han hecho los jugadores todo el año, hay que felicitarles y pensar con tiempo, con calma. Voy a hablar con el club tranquilamente más adelante, no ahora. Hoy es un día para felicitar a mis jugadores”, aseguró en rueda de prensa.

“Hoy, después del partido, hay que mirar tranquilamente lo que hicimos esta temporada. En los próximos días lo vamos a ir hablando con el club y la gente correspondiente. Dentro de poco vamos a ver lo que va a pasar, no solo conmigo, con todo lo que va a hacer el Real Madrid para la próxima temporada”, añadió.

Zidane felicitó al campeón de Liga y a todos sus jugadores por el gran esfuerzo realizado hasta el último segundo, remontando al Villarreal. “Hay que felicitad al Atlético de Madrid, lo merece porque el que está arriba lo merece y ha hecho una gran temporada”.

“Mi balance es que lo hemos dado todo en el campo pero no hemos ganado nada y los jugadores lo que quieren es ganar. Yo soy el responsable de todo y tengo la parte que me corresponde. Vamos a valorarlo porque los jugadores lo han dado todo pero quieren ganar”, manifestó.

En lo personal, Zidane no quiso responder a si se siente con ánimo para seguir y se limitó a decir que no es un buen momento. “El estado de ánimo del entrenador es jodido porque no conseguimos ganar la Liga”.

“No hemos ganado nada, sabemos lo que es el Real Madrid, donde estamos y lo que tenemos que conseguir. Tranquilidad, paciencia, vamos hablando y lo que le digo a la afición, lo más importante es que tiene que estar orgullosa de lo que han hecho los jugadores con muchas dificultades pero dando todo en el campo”.

