VIDEO | ¡De no creer el gol que Carlos Tevez erró en Copa Libertadores!

Encuentre más abajo el video del fallo de Carlos Tevez en Santos vs. Boca Juniors por la fecha 4 de la Copa Libertadores.

Partido fundamental para Boca Juniors. Después de haber perdido 1-0 contra Barcelona, el Xeneize no tenía otra alternativa que ganar en la cuarta fecha de la Copa Libertadores para no poner en peligro su clasificación a los octavos de final. Sin embargo, la tarea no era nada fácil.

Al frente estaba su tormento. Santos, quien lo eliminara en la anterior edición, era su rival. Pero el pasado reciente también indicaba que los de Miguel Ángel Russo supieron ganarle 2-0 en la segunda jornada del actual torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Razón por la que los argentinos querían repetirle la dosis a los brasileños. Para ello, debían aprovechar cada una de las ocasiones que generaran y ser bastante contundentes. No obstante, no fue así y lo terminaron pagando caro en el primer tiempo en el estadio Urbano Caldeira.

Cuando recién se jugaban seis minutos, Tevez tuvo una opción inmejorable. Luego de un centro desde el costado derecho, el Apache quedó completamente solo frente al arco custodiado por el guardameta João Paulo, pero la definición no fue la mejor y erró lo que era el 0-1 parcial.

Y como el que no los hace, los ve hacer, bien dice un refrán del fútbol, Santos respondió. A los 40 minutos, Felipe Jonatan, tras una maravillosa jugada individual, rompió el cero, venciendo al arquero Agustín Rossi y anotando el 1-0 para el equipo brasileño.

Archivo Getty Images

Video del gol errado por Carlos Tevez en Santos vs Boca Juniors por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2021