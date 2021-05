Video | Montoya sorprendió al escoger cuál fue su victoria más importante

Al hablar de grandes deportistas en Colombia, es necesario traer a colación el nombre de Juan Pablo Montoya. El bogotano es, sin lugar a dudas, el mejor piloto en ña historia del país, dejando huella en cada una de las categorías (Fórmula 3000, IndyCar, Fórmula 1, Nascar y más) donde corrió.

Sin embargo, su momento estelar fue en la F1, máxima categoría del automovilismo. Con las escuderías de BMW Williams y McLaren Mercedes, consiguió grandes logros. De hecho, hizo que todos madrugáramos o trasnocháramos para verlo correr. Asimismo, en muchas ocasiones, el tema del día era Montoya.

Y es que cada triunfo llenaba de orgullo a millones. Basta con recordar los más emotivos como Mónaco, Monza y Brasil en F1. De igual manera, las veces que se coronó en las 500 Millas de Indianápolis. Pero llamó la atención que ninguno de estos fue la victoria que más lo marcó.

Archivo Getty Images

¿Cuál fue la victoria más importante para Juan Pablo Montoya en su carrera?

En entrevista para el programa ‘The Suso’s Show’ de Caracol Televsión, le preguntaron al bogotano, “¿Cuál ha sido el momento más grande de su carrera?”. Ante dicho cuestionamiento, no dudó un segundo en responder que Long Beach en IndyCar, sorprendiendo a todos. Eso sí, explicó las razones de su decisión.

“Personalmente, cuando gané Long Beach en Indy. He ganado carreras más grandes, pero cuando gané Long Beach el primer año, dije: ‘de esto vivo’. Para mí, Fórmula Uno ya no estaba y me vine a correr a Estados Unidos, donde si usted no gana, se va para la casa. A la tercera o cuarta carrera, gané la primera carrera en Indy y listo”