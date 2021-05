¡Ni Messi ni Cristiano! PSG ya sabe con quién reemplazar a Mbappé

La nueva generación llegó pisando fuerte. Después de varios años con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como amos y señores del fútbol mundial, todo indica que sus sucesores ya están listos. Gracias a su alto rendimiento, Kylian Mbappé y Erling Haaland se perfilan como los favoritos.

De hecho, ambos jugadores ya tienen ciertas ofertas sobre la mesa por parte de grandes clubes del mundo. Eso sí, hasta el momento no hay nada confirmado. No obstante, sus respectivos equipos (PSG y Borussia Dortmund) ya comienzan a tomar cartas en el asunto para no verse sorprendidos.

En las últimas horas, se conoció que el cuadro francés tiene algunos nombres en carpeta. Aunque las principales opciones eran Cristiano y Messi, el panorama se complicó. Razón por la que el futbolista que ahora suena es otro y la sorpresa fue bastante grande.

Archivo Getty Images

¿Quién reemplazaría a Kylian Mbappé en caso de no continuar en el PSG?

De acuerdo con el diario francés, ‘Le Parisien’, “el Paris Saint-Germain evalúa la contratación de Mohamed Salah, actual integrante de la plantilla del Liverpool, pero cuya condición para que se de el fichaje es que Kylian Mbappé no continúe en las toldas del PSG”.

Hasta el momento, la renovación del egipcio con los reds está detenida. Y es que, según lo expuesto por el propio jugador en entrevista con el canal de televisión ‘Sky Sports’, hasta el momento, el conjunto inglés no le ha presentado ninguna oferta, generando molestia en él.

“Nadie me habla de eso, así que no puedo decir nada más. Nadie en el club me habla de nada”

No hay nada oficial, pero con la continuidad en vilo de Salah en Liverpool y de Kylian en PSG, no se descarta absolutamente nada y la posibilidad comienza a tomar fuerza. ¿A dónde llegará el astro francés?