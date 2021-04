¡Oficial! Habrá dura sanción a clubes italianos que participen en la Superliga

Sismo en el fútbol mundial. La Superliga nos tiene a todos hablando y con la zozobra sobre lo que pasará, más allá de que todo indica que no se realizará. La guerra entre algunos clubes contra Uefa y Fifa está cazada y habrá muchos más capítulos.

Eso sí, lo que inició el pasado domingo 18 de abril con un comunicado, parece que terminará sin haber siquiera empezado. Cada hora que pasa indica que el torneo propuesto no será una realidad y quedará como una simple ‘propuesta llamativa’.

Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, AC Milan, Juventus, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se hicieron llamar, en su momento, como los clubes fundadores. Pero de ellos solo quedan merengues y culés.

Los seis conjuntos ingleses y el cuadro colchonero anunciaron de manera oficial su retiro. De igual manera, los dos equipos de Milán dijeron ‘adiós’. Por último, la Vecchia Signora, de quien había dudas respecto a su postura, también tomó la decisión de bajarse del posible certamen.

Una idea que tenía como presidente a Florentino Pérez no prosperó. Es prácticamente un hecho que la Superliga no se llevará a cabo. No obstante, continúan las repercusiones y así lo hizo saber la Federación de Fútbol Italiana (FIGC).

Archivo Getty Images

¿Cuál será la dura sanción a clubes italianos que participen en la Superliga Europea?

Luego de la reunión del Consejo Federal, la FIGC aprobó un cambio en su código de reglas que impide a los clubes participar en organizaciones no reconocidas por la Fifa, la Uefa y la propia FIGC, para evitar el peligro de lanzamientos de proyectos como el de la Superliga europea.

“Para inscribirse en el campeonato nacional, el club se compromete a no participar en competiciones organizadas por asociaciones privadas no reconocidas por Fifa, Uefa y FIGC. La participación en estas competiciones privadas no reconocidas provocará el cierre de la afiliación”

La decisión fue tomada por los consejeros federales reunidos de manera virtual. Así lo informó Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC).

“Quienes quieran participar en una competición no autorizada por la FIGC, la Uefa y la Fifa perderán su afiliación a la Federación italiana. En este momento no sabemos quién sigue dentro de la Superliga, pero está claro que si el 21 de junio alguien quiere participar en competiciones privadas, no participará en la Serie A”