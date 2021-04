Contundente mensaje del partido Farc a Florentino Pérez por la Superliga

Cismo en el fútbol mundial. La Superliga nos tiene a todos hablando y con la zozobra sobre lo que pasará, más allá de que todo indica que no se realizará. La guerra entre algunos clubes contra Uefa y Fifa está cazada y habrá muchos más capítulos.

Eso sí, lo que inició el pasado domingo 18 de abril con un comunicado, parece que terminará sin haber siquiera empezado. Cada hora que pasa indica que el torneo propuesto no será una realidad y quedará como una simple ‘propuesta llamativa’.

Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, AC Milan, Juventus, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se hicieron llamar, en su momento, como los clubes fundadores. Pero de ellos solo quedan merengues y culés.

Los seis conjuntos ingleses y el cuadro colchonero anunciaron de manera oficial su retiro. De igual manera, los dos equipos de Milán dijeron ‘adiós’. Por último, la Vecchia Signora, de quien había dudas respecto a su postura, también tomó la decisión de bajarse del posible certamen.

Una idea que tenía como presidente a Florentino Pérez no prosperó. No obstante, jugadores, exfutbolistas, entrenadores, hinchas, medios de comunicación, mandatarios y hasta partidos políticos no han desaprovechado la oportunidad para pronunciarse sobre ello.

Archivo Getty Images

¿Cuál fue el mensaje del partido Farc a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por la Superliga?

A través de las redes sociales oficiales, el Partido Farc o Partido Comunes, cuyo presidente es Rodrigo Londoño Echeverri ‘Timochenko’, se pronunció y le dedicó unas cuantas palabras al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Florentino Pérez dice que el fútbol es una pirámide en la que en la medida que a los equipos ricos les va bien, le tiran un poco de migajas a los pobres y así todos están contentos. Sin tapujos explicó lo que es una ‘superliga’ que no tiene nada que ver con el fútbol”