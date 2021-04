¡”Súper ridículo”! Las mejores portadas del mundo sobre la Superliga

Cismo en el fútbol mundial. La Superliga nos tiene a todos hablando y con la zozobra sobre lo que pasará, más allá de que todo indica que no se realizará. La guerra entre algunos clubes contra Uefa y Fifa está cazada y habrá muchos más capítulos.

Eso sí, lo que inició el pasado domingo 18 de abril con un comunicado, parece que terminará sin haber siquiera empezado. Cada hora que pasa indica que el torneo propuesto no será una realidad y quedará como una simple ‘propuesta llamativa’.

Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, AC Milan, Juventus, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se hicieron llamar, en su momento, como los clubes fundadores. Pero de ellos solo quedan merengues y culés.

Los seis conjuntos ingleses y el cuadro colchonero anunciaron de manera oficial su retiro. De igual manera, los dos equipos de Milán dijeron ‘adiós’. Por último, la Vecchia Signora, de quien había dudas respecto a su postura, también tomó la decisión de bajarse del posible certamen.

Una idea que tenía como presidente a Florentino Pérez no prosperó. Es prácticamente un hecho que la Superliga no se llevará a cabo. No obstante, los medios de comunicación se hicieron sentir y con fuertes portadas dieron su opinión.

Archivo Getty Images

¿Cuáles fueron las mejores portadas de los medios de Europa sobre la Superliga?

El mundo entero se unió a una sola voz. La mayoría de medios en Europa se pronunció sobre la propuesta del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En un gran porcentaje, criticando fuertemente lo que estos 12 clubes querían hacer. Así lo reflejaron en sus diversas portadas de las ediciones del día.

Mundo Deportivo, A Bola, MARCA, The Guardian, La Gazzetta Dello Sport, Daily Express, Sport, L’Equipe, entre otros tantos no se guardaron nada y, con ingenio, excelentes titulares y muy buenas fotos, dieron a conocer su opinión sobre lo que se estaba viviendo en diferentes países del viejo continente.

La #Superliga hoy en las portadas de Europa 🤭🤭 pic.twitter.com/c9o3efbH9Z — Edu Castillo (@edu_castillo) April 21, 2021

Las dos mejores portadas de la historia de la Superliga @abolapt pic.twitter.com/yBCesRrTLK — Antón Vieites (@AntonVieites) April 21, 2021

El ridículo de la Superliga en cuatro portadas de diarios europeos. pic.twitter.com/0dOhACLEAy — Arturo Posada (@arturoposada) April 21, 2021