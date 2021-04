¡Va más allá del fútbol! Dura advertencia de Boris Johnson a la Superliga

Cismo en el fútbol mundial. La Superliga nos tiene a todos hablando y con la zozobra sobre lo que pasará. La guerra entre clubes contra Uefa y Fifa está cazada y habrá muchos más capítulos. Sin embargo, los entes del fútbol mundial también tienen aliados que no están de acuerdo con la Superliga.

Entrenadores, jugadores, directivos y hasta políticos se han pronunciado en contra de la creación de dicho certamen. De hecho, clubes poderosos como París Saint-Germain, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, entre otros, anunciaron que no participarán.

Eso sí, la otra cara de la moneda la protagonizan quienes sí estarán presentes. En Inglaterra hay una larga lista de equipos que están dispuestos a jugarla. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City y Liverpool son ellos.

Por eso, las reacciones en Reino Unido contra la iniciativa se multiplican en las últimas horas, procedentes desde la política, los medios de comunicación e incluso desde las hinchadas de los seis equipos ingleses implicados en el proyecto no se hicieron esperar.

Archivo Getty Images

¿Qué dijo el primer ministro Boris Johnson sobre la realización de la Superliga?

El primer ministro británico, Boris Johnson, se comprometió a “hacer todo lo que pueda” para evitar que el proyecto de la Superliga europea de fútbol “salga adelante como está planeado”. Así lo expresó en declaraciones a los medios.

“Vamos a mirar todo lo que podamos hacer con las autoridades del fútbol para asegurarnos de que esto (la Superliga) no salga adelante como está planeado. No me gusta el aspecto de esa propuesta. Los equipos son algo más que marcas globales”

Para el premier ministro, el anuncio de 12 clubes europeos -seis de ellos ingleses, tres españoles y tres italianos- de lanzar una competición europea cerrada entre los equipos más ricos y poderosos del continente “no es una buena noticia para los aficionados y tampoco para el fútbol en este país”.

El primer ministro cree que se deberían hacer los máximos esfuerzos para que los clubes “mantengan un vínculo con los aficionados” en los territorios donde se han originado históricamente.