¡Orgullo nacional Fabriana Arias, nominada a mejor deportista de todos los tiempos en los World Games

No todo es fútbol en el deporte colombiano. De hecho, las mayores alegrías deportivas para el país vinieron en otras disciplinas. Por ejemplo el patinaje, donde Fabriana Arias ha marcado época. Por eso, muy merecido se tiene la nominación a mejor deportista de todos los tiempos en los premios World Games.

La colombiana hace parte de un listado de 24 atletas nominados, siendo ella una de las máximas favoritas a quedarse con el galardon. El premio será entregado el 1 de febrero, pero antes habrá un corte definitivo donde de 24 se pasará a 10 finalistas para quedarse con el máximo premio.

El corte se hará a través de votaciones que irán desde el 8 al 20 de enero. De ahí se determinarán los deportistas finalistas, esperando que Fabriana esté entre ellos.

"Me esperaba ser la reina de los juegos. Cuando vi los cuadros de medallería había muchos con 3 medallas pero nadie con tres de oro entonces ya asumía que me iba a ganar esa distinción. Fue algo maravilloso, todo el mundo quiere ser campeón mundial. Pero ser la mejor deportista entre tantos deportes es algo que no se puede describir con palabras y un sentimiento de orgullo muy grande", declaró años atrás Fabriana.

A sus 25 años, Arias acumula 15 títulos mundiales en su haber. El primero lo consiguió en 2011, aunque este sería más especial de llegar a adjudicárselo.