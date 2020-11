"Las Eliminatorias Sudamericanas son complicadas. No sé qué pueda pasar", Claudio Pizarro

Encuentre más abajo la entrevista a Claudio Pizarro hablando sobre la Bundesliga, su carrera como futbolista, la selección Perú y más.

¿Qué le hizo elegir Bremen cuando decidió cambiar Sudamérica por Europa?

¡Es una pregunta difícil de responder! Fue una decisión realmente importante, de verdad. Mi padre y yo analizamos tanto la opción del Bremen como la de ir al Betis de Sevilla. Esta última hubiera sido la opción más cómoda por el idioma y porque España era un país más conocido para mi como latinoamericano. Pero terminé eligiendo Bremen porque tanto mis padres como mis representantes, notaron la disciplina con la que trabajó el Werder en ese proceso, fue super disciplinado y al finalmente fue por el Werder por el que optamos.

Su primera impresión de Alemania

Mi primera impresión fue la limpieza y la organización. Realmente me llamó la atención porque supongo que no estaba acostumbrado. Me llamó la atención desde el principio. Obviamente hubo cuestiones como el clima y el idioma que fueron muy duros para mí. Pero lo fui aprendiendo de a poco. Esas situaciones me ayudaron a adaptarme a la cultura y al país.

Los consejos que le daría a un joven talento que llega a Alemania

¿Qué consejo le daría? Yo diría que trata de adaptarse lo más rápido posible a la cultura y, obviamente, al idioma, ya que es muy importante poder comunicarse. Creo que eso es realmente importante. Y de alguna manera, los locales, aprecian el esfuerzo que haces en ese sentido.

Archivo Getty Images

Llegaste a Bremen desde Perú en 1999 y jugaste tu último partido para ellos 21 años después…

Lo he dicho muchas veces: es como mi segundo hogar. Siempre estaré muy agradecido por la oportunidad que me dieron de venir a Europa. Fue el club donde jugué por primera vez en Europa y obviamente a un club al que he vuelto mucho, por el cariño que tiene la gente. Siempre me he sentido muy cómodo y siempre he tenido una relación increíble con el club y con los fans.

Sobre enfrentarse al Werder Bremen o al Bayern de Múnich

Por supuesto, fue un partido muy especial. Pero soy el tipo de persona que tiene que dejarlo todo en el campo por mi equipo, sea quien sea el oponente. Si tengo amigos o recuerdos especiales allí, el profesionalismo es siempre lo que prevalece. ¡Siempre intenté ganar para mi equipo! De alguna manera los quería mucho, y por respeto a eso creo que hice todo lo posible para lograr una victoria y un momento de felicidad para el club en el que jugaba en ese momento.

Claudio Pizarro, comenzó su carrera en la Bundesliga con el Bremen antes de ganar seis títulos de liga con el Bayern. ¿A quién apoyará el sábado 21 de noviembre (Bayern Munich vs. Werder Bremen; jornada 8)?

Es un partido muy especial porque jugué para ambos equipos. Tengo muchos amigos y muchos buenos recuerdos. Obviamente, estoy en el Bayern de Múnich en este momento [fue nombrado embajador del club el 15 de septiembre de 2020], asique espero que jueguen bien y ganen el partido. Pero como he dicho muchas veces, tengo mucho amor por el Werder, y siempre que jueguen en cualquier otro lado espero que lo hagan bien.

Archivo Getty Images

Josh Sargent es el hombre que lidera la línea del Werder hoy. Jugaste con él durante las últimas temporadas. ¿Cómo valora su progreso?

Genial, llegué a conocerlo bien. Creo que es un chico muy talentoso. Muy inteligente, muy capaz de analizar situaciones y de ver momentos en los juegos para aprovecharlos. Creo que con el tiempo aprenderá mucho más, por supuesto. Pero espero que marque muchos goles para el Werder y espero que tenga una buena temporada.

Había muchos campeones en ese equipo. ¿Quién era tu jugador favorito para jugar?

Lo he dicho muchas veces: para mí, uno de los mejores jugadores con los que coincidí fue Ze Roberto, un brasileño con el que jugué muchos años en el Bayern. Fue uno de los más importantes para mí, ¡porque siempre me estaba dando la pelota para convertir! Siempre fue uno de esos jugadores que me sorprendió mucho.

El Bayern de Múnich ganó su segundo triplete continental la temporada pasada. Tuviste el privilegio de vivir esto, en 2013. ¿Cuán importante es el logro?

Por supuesto, es muy especial para el club. Obviamente para nosotros los aficionados, para la gente que sigue al Bayern de Múnich, sabemos lo competitivas que son las principales ligas de Europa y el Bayern en los últimos años ha sido muy importante para la Bundesliga, llegando a las últimas etapas de la competición europea, a las finales. Creo que eso es muy bueno para la Bundesliga. Y, por supuesto, el Bayern siempre está entre los cuatro primeros equipos y creo que lo que hicieron este año fue especial. El equipo sufrió muchos cambios, y al final logró ganar un título, o mejor dicho un triplete, que para el club y los jugadores es muy especial.

Archivo Getty Images

¿Qué jugadores del Bayern Munich de este grupo actual te impresionaron más?

Creo que definitivamente los jugadores que tuvieron desde la temporada 2012-2013, que ganaron el triplete. Con la experiencia que tienen y los años que han pasado en el club, habrían sido un gran apoyo para los nuevos jugadores y para los jugadores más jóvenes. Se trata de Thomas Müller, Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba y Javi Martinez. Para mí, esos fueron los jugadores más importantes para que el Bayern pudiera volver a ganar el triplete.

¿Estaba seguro de que Hansi Flick podría recrear el éxito que disfrutó con Jupp Heynckes en el Bayern?

Para decirte la verdad, no. No lo esperaba. Fue una sorpresa muy agradable, y quizás me equivoqué al no haber esperado que esto sucediera, porque usualmente cuando hay un gran cambio necesitas tiempo para adaptarte, hablas mucho de los entrenadores pasados, él entró sin estar tan bien- conocidos como otros candidatos potenciales, o al menos sin el nombre que tenían otros- y había muchos reemplazos necesarios en el equipo, había muchos jugadores que se iban como Ribery, Robben. Finalmente el trabajo de Hansi, la forma en que reunió al grupo, la forma en que se adaptaron a las situaciones difíciles en la liga, la Bundesliga, la Pokal, tengo que decirlo, me sorprendió mucho y estoy muy feliz por ello. Creo que para todos los que pertenecen a la familia del Bayern fue muy especial.

¿Por qué el Bayern es tan poderoso?

El Bayern siempre ha tenido la convicción de que puede ganar trofeos todos los años. Creo que es algo fundamental para ellos. Y, obviamente, cuando un club y un grupo de jugadores están tan acostumbrados a ganar, las cosas se vuelven mucho más fáciles. Perder es inaceptable y aprendes a luchar hasta el final para adaptarte a diferentes situaciones. Y creo que esos pequeños detalles les ayudan a seguir llegando a las finales,son los decisivos. Creo que la mayoría de los jugadores del Bayern tienen la experiencia para analizar ese tipo de detalles y afrontar cualquier situación o rival al que se enfrenten, por difícil que haya sido.

Archivo Getty Images

¿Bayern Munich manejó la pandemia mejor que otros?

Eso creo, sí. Lo he dicho mucho. ¡Una persona típica alemana siempre está mirando hacia adelante, siempre busca una solución para poder reorganizarse nuevamente! Tiene que ver con no pensar en la dificultad de una situación y mirar siempre hacia adelante, y encontrar una solución para que las cosas salgan bien lo antes posible. Y creo que en general es una cuestión cultural, y el club, siendo tan grande como es, lo ha hecho de la mejor manera en una situación que ha sido tan difícil para muchos.

Sobre la posición del Bayern de Múnich en Europa

Son el número uno, sin duda. Por el momento, creo que están por delante de todos. Lo han demostrado la temporada pasada, y los juegos que están jugando en este momento, no solo por talentos individuales. Creo que algunos equipos a veces tienen jugadores con mejores características o quizás con un mejor estilo. Pero creo que, debido al sistema que ha implementado Hansi Flick, el equipo en general está por arriba de todos en este momento.

¿Alguien se destaca entre los jugadores más jóvenes?

Jugué … bueno, nunca jugué con él, jugué contra él, pero tuve la oportunidad de hablar con Joshua Kimmich varias veces. Es un jugador muy profesional. Y cuando eres así, siempre estás aprendiendo, tratando de aprender cosas nuevas, observando a otros jugadores, analizando situaciones, siempre mirando hacia adelante y tratando de mejorar. Creo que eso es lo que lo convirtió en un jugador tan importante en el club y, obviamente, también en la selección nacional. Está asumiendo un papel más importante y se está convirtiendo en un jugador cada vez más importante en el Bayern.

Archivo Getty Images

Pizarro en el Bayern de Múnich esta temporada (7 partidos jugados, 6 victorias y 1 derrota ante el Hoffenheim; líder con 18 puntos, 2 por delante del RB Leipzig y 3 por delante del Borussia Dortmund)

En este momento, el equipo está en racha. Es muy difícil decir qué tienen que hacer para poder volver a hacerlo, porque ahora mismo diría que tienen que hacer lo mismo que la temporada pasada. Pero las temporadas son largas y las situaciones pueden cambiar. El fútbol es un deporte dinámico, nadie sabe lo que va a pasar, tienes lesiones, cambios, dudas de estilo. Todo eso puede variar mucho en un equipo. Entonces, si bien sería bueno mantenerse donde están, creo que verán algunos pequeños detalles cambiar para que el equipo continúe creciendo o para mantener el alto nivel en el que están.

Pizarro sobre su consejo a los jugadores del Bayern de Múnich

Creo que es bastante difícil ofrecer algún consejo en este momento porque ¡ahora mismo están haciendo las cosas de la mejor manera posible! Pero yo diría que sigan manteniendo ese nivel, no descuiden nada, no crean que van a ganarlo todo solo porque llevan el escudo del Bayern München en su camiseta. Hay que seguir trabajando, seguir intentando mejorar.

¿Qué talentos peruanos que podrían jugar en la Bundesliga?

Por el momento, estoy un poco alejado. Obviamente, con la situación del COVID19 y mi trabajo actual, no he podido ver mucho fútbol, ​​pero es algo que quiero hacer: conocer a los chicos, ver qué posibilidades hay. Asique en este momento me siento un poco lejos de todo, pero lo he dicho mucho: mientras jugaba en Perú, estuve con la selección nacional y vi jugadores con un talento increíble. Quizás ni siquiera los ven allí, y la forma en que nos incorporan al juego no es lo suficientemente buena, o quizás no han tenido el estado de ánimo adecuado para desarrollarse lo suficiente como futbolistas. Pero creo que sí, hay jugadores importantes, pero hay que aprender a sacarlos adelante para que puedan desarrollarse y jugar el mejor fútbol del mundo, que es el fútbol en Europa.

Archivo Getty Images

¿Perú podría clasificar al próximo Mundial?

Sí, eso creo. Es duro, muy duro. Creo que en este momento están en un período de transición en la selección nacional. Esta es una nueva etapa, ha habido algunos experimentos con el equipo durante la clasificación. Va a ser complicado. Pero ya veremos. La clasificación en Sudamérica es otra cosa. Será complicado, pero siempre tengo la esperanza y la confianza de que podrán lograrlo.

Pizarro sobre sus planes de futuro

Siempre quiero estar cerca del fútbol, ​​de eso estoy seguro. Una de las cosas que siempre quise hacer, con este papel de embajador del Bayern de Múnich, y de alguna manera tengo un poco más de tiempo para mí en este momento, era analizar un poco más el ambiente fuera del campo. Pero en un sentido futbolístico. Es algo nuevo para mí, pero he comenzado a involucrarme en ello. Aún no estoy 100% seguro de qué es exactamente lo que quiero hacer, pero en los próximos años o meses tendré una idea más clara de qué es exactamente lo que quiero hacer. Pero lo que sí tengo claro es que siempre quiero estar involucrado en el fútbol.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.