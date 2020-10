Clasificación de la etapa 4 de La Vuelta a España 2020 | Resultados, tiempos, ganador y colombianos

Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación de la etapa 4 de La Vuelta a España 2020.

Luego de tres intensas jornadas de alta montaña, llegó la tranquilidad a La Vuelta a España. Hoy, fue el turno de los embaladores, quienes se frotaron las manos pensando en una victoria.

El perfil de la etapa era plana. De hecho, en ciertos sectores hubo largos descensos. Razón por la que, los ciclistas corrieron a un ritmo infernal, terminando todo antes del tiempo planeado.

Sin embargo, como se ha hecho habitual, las noticias no se hicieron esperar. Daniel Felipe Martínez (EF Education First) y Simon Geschke (CCC Team) abandonaron la carrera por lesiones.

Ya en las calles españolas, se presentó una fuga. Willie Smit (Burgos BH), Jesús Ezquerra (Burgos BH), Luis Ángel Maté (Cofidis) y Harry Tanfield (AG2R) fueron los protagonistas de ella.

Allí, este grupo de cuatro ciclistas tomaron una ventaja de más de tres minutos con relación al pelotón. Pero, era evidente que con el paso de los kilómetros, todo regresaría como al inicio.

Y así fue. De la mano de equipos como el Bora Hansgrohe, Trek Segafredo y Deceuninck-Quick Step acortaron diferencias, alcanzaron al frente de carrera y le pusieron emoción al final del día.

