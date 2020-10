Video de los goles de Boca Juniors vs Caracas en la Copa Libertadores 2020 Hoy 22 de octubre

El último partido de Boca como local antes de los octavos de final. El equipo de Miguel Ángel Russo llegó al juego contra Caracas de forma invicta y clasificado en primera posición pasara lo que pasara.

No obstante, debía ser juez de la suerte del Caracas, que llegó en la segunda posición, pero igualado en puntos con Libertad. Los paraguayos, a la misma hora, recibían a Independiente Medellín en Asunción. A igualdad de resultados, los venezolanos avanzaban, pero cualquier variante podía hacer sacar la calculadora.

En la previa, el gran interrogante era sobre si Sebastián Villa iba a ser indultado o no. No obstante, el colombiano no fue tenido en cuenta para este juego, aunque con octavos de final las cosas podrían ser diferentes.

Quién sí arrancó desde el minuto cero fue Edwin Cardona. El flamante refuerzo Xeneize inició por primera vez como titular desde su retorno al club de la ribera. Russo puso lo mejor que tiene, a pesar de estar clasificado, producto de la poca actividad por estos meses.

((En desarrollo))

