Médico de Chris Froome destruyó un computador antes de entregarlo a expertos antidopaje

Richard Freeman, médico de Chris Froome y del equipo Sky, se enfrenta a un juicio en Gran Bretaña por una investigación contra el dopaje.

Un juicio largamente dilatado en Gran Bretaña estaría poniendo en problemas al equipo Ineos Grenadiers. Richard Freeman, médico de la organización cuando era patrocinada por Sky, y de British Cycling, selección británica de ciclismo, reveló graves irregularidades y una posible obstrucción al proceso. El médico de Chris Froome, Bradley Wiggins y otros grandes ciclistas británicos habría destruido evidencia clave.

Según el diario The Guardian, se trata de un computador portátil propiedad de British Cycling. Freeman tenía en el equipo electrónico la información de los deportistas a los que atendía. Antes de entregarlo a los investigadores, el médico habría destruido el equipo "de manera aficionada", con "un destornillador".

La excusa de Freeman sería aún más impresionante: supuestamente, el panel táctil del computador no funcionaba. El médico aseguró que había visto un programa de televisión en el que se mostraba cómo "gente en la India" podía acceder a los datos de los equipos electrónicos. "Decidí que eso no podía pasar, así que lo destruí", afirmó, y añadió que no hizo una copia de seguridad de los datos.

El juicio surge luego de que Freeman hubiera, presuntamente, ordenado testosterona a la sede de British Cycling en Manchester en 2011. Según el médico de Chris Froome, este pedido había sido ordenado por el técnico de la selección británica, Shane Hutton, para tratar una disfunción eréctil. Este negó las afirmaciones de Freeman.

El médico se reunió con James Murdoch, director del equipo Sky, así como el abogado de Rupert Murdoch, dueño de Sky, antes de dar testimonio en 2017 ante el Parlamento británico. "Fue una reunión muy tensa. Querían saber cómo iba a responder ante ciertas preguntas. Rompí en llanto y no pude continuar", aseguró. Debido a esta reunión, no habría asistido a la reunión parlamentaria donde se debatía esta carrera.

Además de la testosterona entregada a Freeman en Manchester, se investiga por una bolsa enviada a Bradley Wiggins en la disputa del Criterium de Dauphiné 2011. El británico ganó la carrera con el Sky, antes de retirarse del Tour de ese año. Freeman habría acordado conseguir una exención terapéutica para que Wiggins tomara triamciclonona, un corticoesteroide. En 2014, según Freeman, el computador con los contenidos de la bolsa le fue robado en un hotel de Grecia.

En 2012, Wiggins ganó el Tour y el oro en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Londres, pero no volvió a destacarse. El médico renunció a British Cycling en 2017, en medio de la investigación parlamentaria. Ese mismo año, Froome dio positivo por salbutamol en la Vuelta a España que ganó, pero se le permitió seguir corriendo.

