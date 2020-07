¿Por qué dicen que Froome padeció en el INEOS lo mismo que Nairo sufrió en el Movistar?

El 9 de julio de 2020 entrará a la lista de las fechas más importantes en la historia del ciclismo. Luego de 10 años llenos de títulos y defendiendo la camiseta del INEOS, anterior Sky, Chris Froome anunció su salida.

Las especulaciones sobre la decisión del británico fueron muchas. De hecho, se llegó a hablar de choques de egos entre Froome, Egan Bernal y Geraint Thomas por se el líder del Team Ineos, generando problemas internos.

Frente a dicha situación, Servais Knaven, director del equipo INEOS, se pronunció. En NU.nl., aclaró los rumores. Además, reveló que el papel del cuatro veces ganador del Tour de Francia no cambiará respecto a lo planificado para la temporada.

"Es muy importante que haya claridad. Todas las preguntas sobre su marcha del equipo están resueltas y eso es bueno, ya que podremos concentrarnos completamente en el próximo Tour de Francia. Nunca fue un problema interno, este rumor siempre ha sido un poco divertido. La marcha de Froome no cambiará su rol. Nos dejará este año, pero eso no supone ninguna diferencia"

Para algunos, las dudas continúan. Razón por la que han comparado dicho panorama de Chris Froome y su arribo al Israel Start-Up Nation con el que vivió Nairo Quintana en el Movistar Team durante varios años.

Israel 🇮🇱: “Can’t wait , LEGEND” !

Israeli media, public, fans – were obviously a ( bit) shocked by ISN announcement. Story: https://t.co/iwpXIy20aq pic.twitter.com/j3FU82b2mB

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) July 10, 2020