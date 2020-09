Pronóstico Independiente Medellín vs Caracas en Copa Libertadores 2020 | Previa, cuotas y predicciones

Dos necesitados de puntos se miden en el reinicio de la Copa Libertadores de América. Por un lado, Independiente Medellín, último del grupo y que llega al juego en medio de una crisis deportiva. Por el otro, el Caracas venezolano que logró sacarle un punto a Boca Juniors y aunque le hizo partido a Libertad de Paraguay, terminó cayendo.

Sin embargo, la mayoría de esos antecedentes quedan sin validez tras seis meses de pausa por la pandemia. En estos equipos no hay siquiera antecedentes próximos para analizarlos, ya que ninguno de los dos reinició su competencia local desde marzo. Por el lado del DIM, eso se dará el próximo fin de semana, pero hasta ahora el Poderoso de la Montaña no tiene nada de fútbol en las piernas.

En el caso del equipo venezolano, ni siquiera hay fecha de retorno del fútbol en el país bolivariano. Eso complica cualquier vaticinio sobre un equipo que apenas si pudo entrenar. Toda la dinámica positiva de antes de la pandemia se le quedó congelada, por lo que son una incógnita.

Por su parte, la gran crítica en Independiente Medellín es que los dirigentes no mantuvieron el plantel. Para empezar, la figura Andrés Ricaurte se marchó a la MLS y no llegó nadie para reemplazarlo. No obstante, la diferencia debe favorecer a los colombianos, que hombre por hombre tienen más talento que los caraqueños a juzgar por el plantel.

Predicción: Independiente Medellín 3-1 Caracas FC

Cuotas: Ind. Medellín 1.47 – Empate 4.08 – Caracas FC 7.16

