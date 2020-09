La indirecta de Marcelo Gallardo a Juan Fernando Quintero por irse de River Plate

Juan Fernando Quintero decidió irse de River Plate. El futbolista que anotó uno de los goles más importantes de la historia del club millonario, decidió continuar su carrera en el fútbol de China. Allí defenderá los colores del Shenzen, que pagará cerca de 10 millones de dólares netos para el club en los próximos días.

Su salida fue turbulenta, lo que generó bastantes molestias. Algunos guardan con gratitud el paso de Quintero por River, mientras que otros creen que no era el momento y que afecta a la institución millonaria, en su afán por ganar la Copa Libertadores una vez más.

La indirecta de Marcelo Gallardo a Juan Fernando Quintero por irse de River Plate

Sin embargo, faltaba la palabra del entrenador de la Banda Cruzada, Marcelo Gallardo. El 'Muñeco' se caracteriza por su franqueza y esta vez no sería lo contrario. Consultado por la marcha de Quintero, el DT dejó claro que no le corta la carrera a ningún futbolista, por lo que no se hizo mucho drama cuando el colombiano le manifestó su afán por irse.

No obstante, Gallardo aprovechó para en su mensaje de despedida dejarle una indirecta a Juanfer. Aunque le dijo que el amor será eterno, no dejó de recordarle que se marcha a un fútbol menor y que es un retroceso en su carrera deportivo.

"Le deseo lo mejor a JuanFer. Que siga demostrando su talento. En una liga que es inferior como la china, pero él eligió ir. El cariño para Quintero va a ser eterno", aseguró el Muñeco.

La transferencia de Quintero al Shenzen está por definirse en las próximas horas. River está esperando que los chinos depositen la plata o entreguen avales que por el momento no han llegado.

